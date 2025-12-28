Am Samstagabend meldeten Zeugen mehrere Schüsse an der Aarauerstrasse in Olten. Die Polizei nahm einen Schweizer fest. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Darum gehts Am Samstag meldeten Zeugen Schüsse in Olten, Polizei nahm Täter fest

Niemand wurde verletzt, Ermittlungen zu Tathergang und Hintergründen laufen

Mutmasslicher Schütze ist ein Schweizer (53), Zeugen werden gesucht

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, gegen 23.35 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über die Abgabe von mehreren Schüssen an der Aarauerstrasse in Olten ein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen aus, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.

Der mutmassliche Täter, ein Schweizer (53), konnte durch die Kantonspolizei Solothurn ausfindig gemacht und festgenommen werden. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Solothurn haben Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen aufgenommen.

Die Sicherheitsbehörden suchen Zeugen. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.