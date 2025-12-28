Darum gehts
- Am Samstag meldeten Zeugen Schüsse in Olten, Polizei nahm Täter fest
- Niemand wurde verletzt, Ermittlungen zu Tathergang und Hintergründen laufen
- Mutmasslicher Schütze ist ein Schweizer (53), Zeugen werden gesucht
Marian NadlerRedaktor News
Am Samstag, gegen 23.35 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Solothurn die Meldung über die Abgabe von mehreren Schüssen an der Aarauerstrasse in Olten ein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen aus, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt.
Der mutmassliche Täter, ein Schweizer (53), konnte durch die Kantonspolizei Solothurn ausfindig gemacht und festgenommen werden. Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Solothurn haben Ermittlungen zum Tathergang und den Hintergründen aufgenommen.
Die Sicherheitsbehörden suchen Zeugen. Personen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.