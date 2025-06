Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Fulenbacherstrasse zwischen Fulenbach und Boningen wurde am Freitagnachmittag eine 55-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Die Frau prallte aus ungeklärten Gründen in einer Linkskurve frontal gegen einen Baum.

Kurvenunfall in Boningen SO

1/2 Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: kapo solothurn

Darum gehts Schwerer Selbstunfall in Boningen: Autolenkerin prallt in Baum und wird verletzt

Rettungshelikopter flog die 55-jährige Frau nach der Bergung ins Spital

Fulenbacherstrasse zwischen Fulenbach und Boningen für mehrere Stunden gesperrt

Johannes Hillig Redaktor News

Eine Lenkerin (55) war am Freitag, gegen 15.50 Uhr, auf der Fulenbacherstrasse, von Fulenbach herkommend, in Richtung Boningen unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen kam sie in einer Linkskurve von der Strasse ab und prallte frontal in einen Baum.

Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr Olten aus dem Auto geborgen werden. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit einem Helikopter der Alpine Air Ambulance in ein Spital geflogen.

Das Unfallauto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Im Einsatz standen zudem eine Ambulanzbesatzung sowie Angehörige der Regionalfeuerwehr Untergäu und der Feuerwehr Fulenbach.