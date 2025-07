Hinweis auf Insiderwissen Unbekannte stehlen Zahnimplantate im Millionenwert

In Oensingen SO wurden bei einem Einbruch in der Nacht auf Dienstag keramische Zahnimplantate im Wert von fast einer Million Franken gestohlen. Die Täter zielten auf Hightech-Produkte, was auf Insiderwissen hindeutet. Die Kantonspolizei Solothurn ermittelt.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 34 Minuten