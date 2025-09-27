DE
FR
Abonnieren

Kriminalität
Tatverdächtiger nach Einbruch am Bahnhof Olten festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Kiosk am Bahnhof Olten hat die Kantonspolizei Solothurn einen Tatverdächtigen festgenommen. Passanten hielten den mutmasslichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Patrouille fest.
Publiziert: 14:04 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Am Bahnhof Olten wurde in der Nacht auf Samstag in ein Kiosk eingebrochen. (Symbolbild)
Foto: PETER KLAUNZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Der Einbruchdiebstahl ereignete sich gegen 03.30 Uhr in der Nacht auf Samstag, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Schweizer, wurde demnach vorläufig festgenommen.

Er habe bei der Festnahme Deliktsgut auf sich getragen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen