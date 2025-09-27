Tatverdächtiger nach Einbruch am Bahnhof Olten festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Kiosk am Bahnhof Olten hat die Kantonspolizei Solothurn einen Tatverdächtigen festgenommen. Passanten hielten den mutmasslichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Patrouille fest.

Am Bahnhof Olten wurde in der Nacht auf Samstag in ein Kiosk eingebrochen. (Symbolbild) Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Einbruchdiebstahl ereignete sich gegen 03.30 Uhr in der Nacht auf Samstag, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Schweizer, wurde demnach vorläufig festgenommen.

Er habe bei der Festnahme Deliktsgut auf sich getragen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.