Tatverdächtiger nach Einbruch am Bahnhof Olten festgenommen

Am Bahnhof Olten wurde in der Nacht auf Samstag in ein Kiosk eingebrochen. (Symbolbild)
Foto: PETER KLAUNZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Einbruchdiebstahl ereignete sich gegen 03.30 Uhr in der Nacht auf Samstag, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstag mitteilte. Der mutmassliche Täter, ein 38-jähriger Schweizer, wurde demnach vorläufig festgenommen.
Er habe bei der Festnahme Deliktsgut auf sich getragen, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren eingeleitet.