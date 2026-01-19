Solothurner Polizei schnappt Kindergarten-Einbrecher

Nach dem Einbruch in einen Kindergarten am Samstag in Solothurn hat die Polizei einen 31-jährigen Mann als mutmasslichen Einbrecher vorläufig festgenommen. Der Schweizer führte demnach Einbruchswerkzeug und Deliktsgut bei sich.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Einbruch in den Kindergarten an der Allmendstrasse war kurz vor Mittag gemeldet worden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Polizei habe der Täter den Kindergarten bereits verlassen gehabt.

Mehrere Patrouillen hätten die Fahndung aufgenommen. Wenig später sei der 31-Jährige unweit des Kindergartens angehalten worden. Das mitgeführte Deliktsgut stamme offensichtlich aus dem Einbruch. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Mann gemäss Polizeiangaben für weitere Vermögensdelikte in Frage kommen.