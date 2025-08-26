Rentnerin bei Entreissdiebstahl in Schönenwerd SO verletzt

Ein unbekannter Täter hat einer 87-jährigen Frau in Schönenwerd SO die Handtasche entrissen. Die Frau stürzte, verletzte sich und musste ins Spital.
Die Frau war um 14.45 Uhr von der Gartenstrasse in Richtung Villenstrasse zu Fuss unterwegs, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.
Beim unbekannter Täter handle es sich um einen Mann im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung sei der Mann auf der Flucht. Er habe dabei seine Schuhe verloren und sei daher barfuss unterwegs gewesen, berichtete die Polizei.