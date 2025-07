Kriminalität Polizei schnappt mutmasslichen Dieb von Oensingen SO

Die Solothurner Polizei hat am Dienstag einen 18-jährigen Mann angehalten, der am 18. Juli in Oensingen eine Frau bestohlen und tätlich angegangen haben soll. Dies teilte die Behörde am Mittwoch mit. Weitere Abklärungen seien im Gange.

Publiziert: 10:47 Uhr