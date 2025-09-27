Polizei nimmt in Solothurn zwei Einbrecher fest

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Solothurn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Solothurn leitete gegen die beiden Algerier im Alter zwischen 18 und 22 Jahren ein Verfahren ein.

Nach einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Solothurn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. (Archivbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Einbruch wurde der Kantonspolizei am Freitag gegen 23.50 Uhr gemeldet, wie diese am Samstag mitteilte. Einer der beiden Tatverdächtigen konnte kurz darauf durch eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn im Keller des Einfamilienhauses angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Tatverdächtige flüchtete zu Fuss vom Tatort, wie es weiter hiess. Durch den Einsatz eines Polizeihundes habe auch er kurze Zeit später durch die Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden können.