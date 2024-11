Kriminalität Drogenhändler in Solothurn zu langen Freiheitsstrafen verurteilt

Zwei Drogenhändler sind in Solothurn zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Sie waren Teil einer internationalen Bande mit Ablegern in Grenchen SO, wie die Staatsanwaltschaft Solothurn mitteilte. Es wurden rund 300 Kilogramm Kokaingemisch beschlagnahmt.