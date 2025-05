Bei einem Selbstunfall in Rodersdorf SO sind am frühen Samstagabend der 19-jährige Fahrzeuglenker sowie sein Mitfahrer leicht verletzt worden. Sie wurden bis zum Eintreffen der Ambulanz durch Ersthelfende betreut.

Selbstunfall in Rodersdorf SO fordert zwei Verletzte

Fahrer und Beifahrer wurden nur leicht verletzt. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Automobilist hatte um etwa 17.30 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen in einem Waldabschnitt die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug sei in der Folge mit einer kleinen Steinmauer kollidiert, habe die Fahrbahnen überquert und sei schliesslich in einer abfallenden Böschung um Stillstand gekommen.