Kerze löste Feuer aus 100'000 Franken Sachschaden nach Brand in Einfamilienhaus

Ein Einfamilienhaus ist am Montagabend in Erlinsbach SO bei einem Brand stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte. Grund für das Feuer sei wahrscheinlich der fahrlässige Umgang mit einer Kerze.