Kantonsrat SO Solothurner Parlament will Kantonsreferendum dringlich beraten

Der Solothurner Kantonsrat wird bereits am nächsten Mittwoch im Grundsatz entscheiden, ob der Kanton das Kantonsreferendum gegen die vom Bundesparlament beschlossene Individualbesteuerung ergreifen will. Das beschloss das Parlament am Mittwoch.

Publiziert: 09:37 Uhr