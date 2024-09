Solothurner FDP nominiert Marco Lupi für den Regierungsrat

Die FDP des Kantons Solothurn steigt mit dem Kantonsratspräsidenten Marco Lupi und dem amtierenden Finanzdirektor Peter Hodel in die Regierungsratswahlen. Die Delegiertenversammlung hat die beiden Politiker am Mittwochabend in Bellach SO nominiert.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FDP-Parteivorstand hatte einzig den 47-jährigen Lupi als neuen Kandidaten für den freiwerdenden FDP-Sitz vorgeschlagen. Intern gab es weitere Interessierte. An der Delegiertenversammlung wurde am Vorgehen des Parteivorstands Kritik geäussert.

In einer geheimen Abstimmung setzte sich Lupi jedoch im ersten Wahlgang mit 108 zu 20 Stimmen gegen Roger Siegenthaler, dem Präsidenten des Verbandes der Einwohnergemeinden, durch.

Lupi ist in diesem Jahr Präsident des Kantonsrats und damit «höchster Solothurner». Er soll in der Gesamterneuerungswahl am 9. März 2025 für die FDP den Sitz des zurücktretenden Bildungsdirektors Remo Ankli verteidigen. Der in Solothurn lebende Lupi ist von Beruf Leiter Marketing/Verkauf und gehört seit dem Jahr 2016 dem Kantonsrat an.

FDP-Politiker Marco Lupi (Mitte) soll für seine Partei den zweiten, freien Sitz im Regierungsrat verteidigen. (Archivbild) Foto: FDP Solothurn

Der zuvor mit Applaus nominierte 57-jährige Regierungsrat Hodel aus Schönenwerd ist seit seiner Wahl im Jahr 2021 Vorsteher des Finanzdepartements.