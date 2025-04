Nach einem Einbruch in einen Tankstellenshop in Zuchwil hat die Solothurner Kantonspolizei einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Beim mutmasslichen Täter wurde Deliktsgut sichergestellt.

In Zuchwil SO

Die Kantonspolizei Solothurn hat in der Nacht auf Mittwoch einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Foto: PETER SCHNEIDER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Nacht auf Mittwoch wurde in einen Tankstellenshop an der Luzernerstrasse in Zuchwil eingebrochen, wie die Solothurner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Eine Drittperson hat demnach den Vorgang beobachtet und der Polizei gemeldet, was zur Fahndung und schliesslich zur Anhaltung des Tatverdächtigen führte.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich laut der Mitteilung um einen 46-jährigen Schweizer. Die Kantonspolizei hat ihn für Ermittlungen vorläufig festgenommen.