Täter warfen auch Steine gegen die Fassade und beschädigten eine Fensterscheibe

Unfassbar! In der Nacht auf Samstag, kurz nach 3 Uhr, haben Unbekannte an der Industriestrasse in Wangen bei Olten Feuerwerkskörper in Richtung der dortigen Moschee gezündet und Steine gegen die Fassade geworfen. Dabei wurde eine Fensterscheibe getroffen und beschädigt.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte es sich bei der Täterschaft um Jugendliche handeln, die vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entkommen konnten, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung am Samstag schreibt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Identität der Verursacher aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.