In Spital verstorben
Frau in Mehrfamilienhaus in Feldbrunnen SO schwer verletzt aufgefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Feldbrunnen ist am Sonntagmorgen eine Frau schwer verletzt aufgefunden worden. Trotz aller ärztlichen Bemühungen ist sie kurz nach der Einweisung in ein Spital verstorben.
Publiziert: 18:54 Uhr
Aktualisiert: 19:14 Uhr
In Kanton Solothurn wurde eine Frau schwer verletzt aufgefunden.
Foto: KEYSTONE
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Sonntag gegen 6.15 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass in einem Mehrfamilienhaus in Feldbrunnen eine schwer verletzte Frau aufgefunden worden sei. Nach der medizinischen Erstbetreuung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde sie mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zu den genauen Umständen und der Todesursache aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, Telefon 032 627 81 17.

