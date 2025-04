In Seewen SO Motorkarren kippt um – Lenkerin (64) erheblich verletzt

Eine 64-jährige Lenkerin ist am Montag in Seewen SO mit ihrem Motorkarren auf die Seite gekippt. Die Frau erlitt gemäss Polizeiangaben erhebliche Verletzungen. Ein Helikopter flog die Frau in ein Spital.

Publiziert: 17:20 Uhr | Aktualisiert: 17:25 Uhr