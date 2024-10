In Oberdorf SO angeklagt Ehemaliger Finanzverwalter soll 916'000 Franken veruntreut haben

Der ehemalige Finanzverwalter von Oberdorf SO soll in über 150 Fällen Geld aus der Gemeindekasse für den Privatgebrauch bezogen haben. Die Staatsanwaltschaft Solothurn hat ihn wegen Veruntreuung und Urkundenfälschung angeklagt, wie sie am Freitag mitteilte.