Autofahrer lässt nach Selbstunfall Auto stehen

Ein Auto ist in der Nacht auf Sonntag in Bellach in ein Palettenstapel geprallt. Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin verliess den Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Foto: Kapo Solothurn

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Unfall ereignete sich an der Gärischstrasse in Bellach gegen 03.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Nach derzeitigen Erkenntnissen überfuhr das vom Bündenweg herkommende Auto die Einmündung zur Gärischstrasse und prallte frontal in auf einem Vorplatz stehende Palettenstapel. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Der Fahrzeuglenker beziehungsweise die Fahrzeuglenkerin verliess anschliessend den Unfallort. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Polizei hat Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang wie auch zur verantwortlichen Person aufgenommen und sucht Zeugen.