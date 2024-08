Frontalcrash in der Solothurner Gemeinde Schönenwerd: Am Montagmorgen prallte ein Auto auf einer Hauptstrasse in einen Bus. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Heftiger Unfall in Schönenwerd SO

Der 58-jährige Insasse des beteiligten Autos wurde schwer verletzt.

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montagmorgen war ein Linienbus von Aarau herkommend Richtung Schönenwerd SO unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 58-jähriger Autofahrer in die Gegenrichtung und geriet aus noch zu klärenden Gründen auf die gegnerische Fahrbahn. In der Folge kam es zu einem Frontalcrash zwischen dem Auto und dem Linienbus, wobei sich das Auto drehte und schliesslich zum Stillstand kam.

Der Autofahrer wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. I

Im Bus befanden sich vier Passagiere zwischen 17 und 59 Jahren sowie der 43-jährige Chauffeur. Drei Passagiere wurden aufgrund leichter Verletzungen zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Auto wurde mit einem Totalschaden abgeschleppt. Die Strasse war für etwas mehr als drei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.