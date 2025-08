In Däniken hat am Sonntagabend ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto durchbrach einen Zaun und überschlag sich mehrmals. Wie durch ein Wunder, wurden Lenker und Mitfahrer nicht verletzt.

Heftiger Unfall in Däniken SO

1/2 Das Auto ist völlig demoliert. Foto: Kantons

Darum gehts 21-jähriger Lenker verlor Kontrolle über Auto und überschlug sich

Auto durchbrach Zaun und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand

Fahrer und Mitfahrer konnten unverletzt aussteigen, Polizei ermittelt Unfallursache

Janine Enderli Redaktorin News

Spektakulärer Unfall in Däniken SO: Am Sonntagabend fuhr ein 21-jähriger Lenker mit einem Auto auf der Walkistrasse in südwestliche Richtung.

Bei einer Kreuzung verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, welches ins Schleudern geriet, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung. In der Folge kam das Auto auf die Gegenfahrbahn, durchbrach einen Maschendrahtzaun, überschlug sich und kam schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Nach ersten Erkenntnissen konnten sowohl der Fahrzeuglenker wie auch sein Mitfahrer das stark beschädigte Auto eigenständig und unverletzt verlassen. Das Unfallauto wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen zum Unfallhergang sowie der Unfallursache eingeleitet.