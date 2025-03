Autofahrer (59) prallt in Hausfassade – schwer verletzt

In Kestenholz hat sich am Samstag ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet, bei dem der Autofahrer schwer verletzt wurde. Abklärungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache laufen.

Heftiger Crash in Kestenholz SO

1/2 Der Autofahrer landete in einer Hausfassade. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Am Samstagmittag war ein 59-jähriger Mann mit seinem Auto, von Niederbuchsiten SO herkommend, auf in Richtung Kestenholz SO unterwegs. Eingangs Kestenholz, im Bereich der dortigen Rechtskurve, verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Auto und fuhr im Kurvenbereich geradeaus.

Im weiteren Verlauf prallte er auf der linken Strassenseite in eine Strassenlaterne und anschliessend in die Fassade eines Einfamilienhauses, wo das stark beschädigte Auto zum Stillstand kam.

Fahrer zieht sich schwere Verletzungen zu

Der Verunfallte zog sich bei diesem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Er musste durch Angehörige der Feuerwehren Kestenholz und Oensingen aus dem Fahrzeug geborgen und anschliessend mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Abklärungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache sind derzeit im Gang. Aufgrund dieses Ereignisses musste die Gäustrasse für den Durchgangsverkehr im Bereich der Unfallstelle während rund zwei Stunden komplett gesperrt werden.