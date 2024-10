Zwischen Kölliken AG und Gretzenbach SO hat sich am Dienstagabend ein Selbstunfall mit einem Auto ereignet. Dabei ist der Fahrzeuglenker leicht verletzt worden. Die Strasse war knapp eine Stunde gesperrt.

Am Dienstagabend, 29. Oktober 2024, um circa 21.20 Uhr, war ein 21-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Schönenwerderstrasse in Gretzenbach SO, von Kölliken AG aus, in Richtung Gretzenbach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Auto, worauf es über die Gegenfahrbahn schleuderte und schliesslich unterhalb der dortigen Waldböschung auf der Seite liegend zum Stillstand kam.

Der Fahrzeuglenker konnte sein Auto mit leichten Verletzungen selbständig verlassen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Unfallauto erlitt einen Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Die Strasse musste zwischen Kölliken und Gretzenbach für den Durchgangsverkehr knapp eine Stunde gesperrt werden.