Gemeindepräsidentin zu Bluttat «Man denkt, das passiert nur in den Städten»

In Egerkingen und Hägendorf SO kam es am Dienstag zu Bluttaten. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen Schweizer (41). Er wurde widerstandslos festgenommen. Die genauen Hintergründe und das Motiv sind noch unklar. Nun spricht die Gemeinsepräsidentin.

Publiziert: vor 38 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten