Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Oensingen SO. Ein 68-jähriger Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, wobei zwei Personen mittelschwer verletzt wurden.

Frontalkollision in Oensingen SO

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag in Oensingen SO. Foto: Kapo SO

Darum gehts Frontalzusammenstoss zweier Autos in Oensingen. Zwei Personen mittelschwer verletzt

Unfallursache noch unklar, Auto geriet auf die Gegenfahrbahn

Strasse für etwa zwei Stunden gesperrt, beide Fahrzeuge Totalschaden

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag, kurz vor 11.30 Uhr, fuhr ein 68-jähriger Automobilist auf der Lehngasse in Oensingen SO, in Richtung Balsthal. Aus noch zu klärenden Gründen geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn, worauf dieses frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Gemäss ersten Erkenntnissen wurden die Lenkerin sowie die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos mittelschwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Die Unfallfahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Aufgrund dieses Ereignisses war die Lehngasse für rund zwei Stunden komplett gesperrt.