Meterhohe Flammen schiessen aus dem Gebäude.
Foto: Leserreporter

- Grossbrand in Industriegebäude in Langendorf SO, Feuerwehr im Einsatz
- Meterhohe Flammen schiessen aus dem Gebäude, Dach stark beschädigt
- Feuer wurde gegen 19.30 Uhr bemerkt, von weitem sichtbar
Meterhohe Flammen schiessen am Donnerstagabend aus einem Industriegebäude in Langendorf SO. «Ich bemerkte das Feuer gegen 19.30 Uhr», erklärt ein Leser gegenüber Blick. Das Feuer ist im Alten Delta-Areal ausgebrochen. Dort befindet sich ein Industriegebiet.
In der Dunkelheit sind die Flammen schon von weitem zu sehen. Auf einem Video ist gut zu erkennen, wie das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer frisst sich an mehreren Stellen durch den Belag.
Polizei vor Ort
Gegenüber Blick bestätigt die Kantonspolizei Solothurn einen Brand. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.
Das Gebäude ist unbewohnt. Über verletzte Personen hat die Polizei bisher keine Kenntnisse. Die Brandursache werde abgeklärt.