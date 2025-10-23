In Langendorf SO brach am Donnerstagabend ein Grossbrand in einem Industriegebäude aus. Meterhohe Flammen sind von weitem sichtbar, das Dach wurde stark beschädigt. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt einen Einsatz.

Meterhohe Flammen schiessen aus dem Gebäude.

Darum gehts Grossbrand in Industriegebäude in Langendorf SO, Feuerwehr im Einsatz

Meterhohe Flammen schiessen aus dem Gebäude, Dach stark beschädigt

Janine Enderli

Meterhohe Flammen schiessen am Donnerstagabend aus einem Industriegebäude in Langendorf SO. «Ich bemerkte das Feuer gegen 19.30 Uhr», erklärt ein Leser gegenüber Blick. Das Feuer ist im Alten Delta-Areal ausgebrochen. Dort befindet sich ein Industriegebiet.

In der Dunkelheit sind die Flammen schon von weitem zu sehen. Auf einem Video ist gut zu erkennen, wie das Dach stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das Feuer frisst sich an mehreren Stellen durch den Belag.

Polizei vor Ort

Gegenüber Blick bestätigt die Kantonspolizei Solothurn einen Brand. Einsatzkräfte sind bereits vor Ort.

Das Gebäude ist unbewohnt. Über verletzte Personen hat die Polizei bisher keine Kenntnisse. Die Brandursache werde abgeklärt.