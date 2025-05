1/4 Beim Eintreffen der Polizei stand die Anlage bereits in Vollbrand.

Am Mittwochabend wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz nach 22.45 Uhr gemeldet, dass auf dem Chilbi-Areal an der Luzernstrasse in Subingen ein Autoscooter brenne. Beim Eintreffen der Polizei standen sämtliche Autoscooter bereits in Vollbrand. Trotz raschem Löscheinsatz durch Angehörige der Feuerwehr Subingen wurden durch das Feuer die gesamte Anlage und alle Scooter komplett zerstört. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Anlage nicht in Betrieb, verletzt wurde niemand. Gemäss einer ersten Schätzung beziffert sich die Gesamtschadensumme auf mehrere 100'000 Franken. Die Brandursache wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeklärt und in diesem Zusammenhang ist die Polizei an den Aussagen von allfälligen Zeugen interessiert.

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Brandereignis machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.