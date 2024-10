Fahrerflucht in Biberist SO Mann (38) baut mit gestohlenem Auto Unfall – zwei Verletzte

Zwei Personen wurden am Freitagabend bei einem Autounfall in Biberist SO verletzt. Der mutmassliche Verursacher und eine Mitfahrerin flohen zu Fuss, konnten jedoch kurz darauf von der Polizei gefasst werden.