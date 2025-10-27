Darum gehts
- Bancomat an Tankstelle in Balsthal durch Explosion zerstört
- Täter unbekannt, kein Betrag der Beute bekannt
- Explosion ereignete sich gegen 3.20 Uhr laut Kantonspolizei Solothurn
An der Wengimattstrasse in Balsthal im Kanton Solothurn muss es in der Nacht ordentlich geknallt haben. Unbekannte haben den Bancomaten auf dem Vorplatz einer Tankstelle gesprengt, heisst es in einer Mitteilung von BRK-News.
Der Newsdienst schreibt, dass die Meldung über den beschädigten Geldautomaten gegen 3.20 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn einging.
Darauf seien mehrere Patrouillen ausgerückt. Vor Ort stellten diese fest, dass der in einem turmähnlichen Gebäude eingebaute Bancomat durch die Explosion komplett zerstört worden war.
Wie gross der Schaden genau ist, lasse sich noch nicht beziffern, heisst es. Auch zum Betrag, den die unbekannte Täterschaft erbeutete, liegen keine Informationen vor.
Für die Spurensicherung waren Spezialdienste der Kantonspolizei Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich, dem fedpol sowie der Bundesanwaltschaft, die bei Sprengstoffdelikten zuständig ist, im Einsatz