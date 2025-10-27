Bei einer Tankstelle in Balsthal in Solothurn haben Unbekannte einen Bancomat gesprengt. Der Automat wurde komplett zerstört.

1/7 Bei einer Tankstelle in Balsthal SO kam es in der Nacht auf Montag zu einer Explosion. Foto: BRK-News

Darum gehts Bancomat an Tankstelle in Balsthal durch Explosion zerstört

Täter unbekannt, kein Betrag der Beute bekannt

Explosion ereignete sich gegen 3.20 Uhr laut Kantonspolizei Solothurn Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

An der Wengimattstrasse in Balsthal im Kanton Solothurn muss es in der Nacht ordentlich geknallt haben. Unbekannte haben den Bancomaten auf dem Vorplatz einer Tankstelle gesprengt, heisst es in einer Mitteilung von BRK-News.

Der Newsdienst schreibt, dass die Meldung über den beschädigten Geldautomaten gegen 3.20 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn einging.

Darauf seien mehrere Patrouillen ausgerückt. Vor Ort stellten diese fest, dass der in einem turmähnlichen Gebäude eingebaute Bancomat durch die Explosion komplett zerstört worden war.

Wie gross der Schaden genau ist, lasse sich noch nicht beziffern, heisst es. Auch zum Betrag, den die unbekannte Täterschaft erbeutete, liegen keine Informationen vor.

Für die Spurensicherung waren Spezialdienste der Kantonspolizei Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich, dem fedpol sowie der Bundesanwaltschaft, die bei Sprengstoffdelikten zuständig ist, im Einsatz



