DE
FR
Abonnieren

Explosion bei Tankstelle
Unbekannte sprengen Bancomat in Balsthal SO

Bei einer Tankstelle in Balsthal in Solothurn haben Unbekannte einen Bancomat gesprengt. Der Automat wurde komplett zerstört.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/7
Bei einer Tankstelle in Balsthal SO kam es in der Nacht auf Montag zu einer Explosion.
Foto: BRK-News

Darum gehts

  • Bancomat an Tankstelle in Balsthal durch Explosion zerstört
  • Täter unbekannt, kein Betrag der Beute bekannt
  • Explosion ereignete sich gegen 3.20 Uhr laut Kantonspolizei Solothurn
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

An der Wengimattstrasse in Balsthal im Kanton Solothurn muss es in der Nacht ordentlich geknallt haben. Unbekannte haben den Bancomaten auf dem Vorplatz einer Tankstelle gesprengt, heisst es in einer Mitteilung von BRK-News.

Der Newsdienst schreibt, dass die Meldung über den beschädigten Geldautomaten gegen 3.20 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn einging. 

Darauf seien mehrere Patrouillen ausgerückt. Vor Ort stellten diese fest, dass der in einem turmähnlichen Gebäude eingebaute Bancomat durch die Explosion komplett zerstört worden war.

Wie gross der Schaden genau ist, lasse sich noch nicht beziffern, heisst es. Auch zum Betrag, den die unbekannte Täterschaft erbeutete, liegen keine Informationen vor.

Für die Spurensicherung waren Spezialdienste der Kantonspolizei Solothurn in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich, dem fedpol sowie der Bundesanwaltschaft, die bei Sprengstoffdelikten zuständig ist, im Einsatz


Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen