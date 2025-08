Unbekannte zerstachen in Zuchwil an der Trafostrasse und dem Emmenholzweg mehrere Autoreifen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Reifenstecher beschädigt 14 Autos in Zuchwil SO

1/4 Der Reifenstecher schlug in Zuchwil zu. Foto: kantonspolizei solothurn

Darum gehts Unbekannte Person beschädigt Autos in Zuchwil, Polizei sucht Zeugen

Sachschaden an parkierenden Autos auf Trafostrasse und Emmenholzweg

14 Fahrzeuge betroffen, Autoreifen mutwillig zerstochen

Marian Nadler Redaktor News

Zwischen Donnerstag und Freitag hat eine unbekannte Person in Zuchwil im Kanton Solothurn an der Trafostrasse und dem Emmenholzweg mehrere parkierte Autos mutwillig beschädigt. An 14 Fahrzeugen wurden mehrere Autoreifen zerstochen, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung schreibt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen, per Telefon unter 032 627 81 17.