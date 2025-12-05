Lastwagen stürzt in Winznau SO in die Aare

Am Freitagnachmittag ist in Winznau SO ein Lastwagen in die Aare gestürzt. Verschiedene Einsatzkräfte eilten zum Unfallort.

Unfall am Freitagnachmittag, Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz

Schwerer Unfall in Winznau SO am Freitagnachmittag: Ein Lastwagen durchbricht am Ortseingang das Geländer einer Brücke und stürzt in die Aare.

Eine entsprechende Meldung ging gegen 15 Uhr bei der Kantonspolizei Solothurn ein, wie Sprecher Nourdin Khamsi auf Blick-Anfrage mitteilte. «Ein Einsatz ist im Gange. Es wurden verschiedene Einsatzkräfte aufgeboten», so Khamsi.

Die Abklärungen laufen. Der Unfall ereignete sich auf der Gösgerstrassen-Brücke, schrieb die Nachrichtenagentur keystone-SDA.

