Solothurner Polizei vermutet in mehreren Fällen Brandstiftung

In zwei leerstehenden Gebäuden in Dulliken SO und Zuchwil SO hat es am Donnerstagabend gebrannt. In beiden Fällen steht laut Polizeiangaben «menschliches Verschulden» im Vordergrund.

Die Solothurner Polizei sucht Zeugen: Das Feuer in einem Raum des Franzikushaus dürfte auf "menschliches Verschulden" zurückzuführen sein. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Dulliken in der Nähe von Solothurn brannte es kurz nach 20 Uhr in einem Raum im Franziskushaus, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein grosses leerstehendes Betongebäude am Waldrand, das 1964 als Franziskanerkloster erstellt wurde.

Rund zwei Stunden zuvor war der Polizei ein Brand in einem alten, leerstehenden Kleinkaliberstand in einem Waldstück in Zuchwil bei Olten gemeldet worden. Die Feuerwehren löschten die beiden Brände. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.