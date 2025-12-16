In Langendorf und Solothurn brannten am Sonntagabend drei Autos. Die Kantonspolizei Solothurn geht von Brandstiftung aus.

Darum gehts Drei Autos in Langendorf und Solothurn in Brand geraten, Brandstiftung vermutet

Kantonspolizei Solothurn ermittelt und sucht Zeugen für die Vorfälle

Schätzung: Schadensumme beträgt mehrere 10'000 Franken für die drei Totalschäden

Johannes Hillig Redaktor News

Der Kantonspolizei Solothurn wurden am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, drei Autobrände gemeldet. Einer an der Heimlisbergstrasse in Langendorf und zwei weitere in Solothurn, einmal an der Vogelherdstrasse und das andere Mal im Vom Staal-Weg.

Trotz raschem Löscheinsatz der Feuerwehren Langendorf und Solothurn erlitten alle drei Fahrzeuge einen Totalschaden. Gemäss einer ersten Schätzung dürfte die Schadensumme mehrere 10'000 Franken betragen. Ersten Ermittlungen zufolge ist bei allen drei Brandfällen von Brandstiftung auszugehen. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die im Zusammenhang mit den Brandfällen in Langendorf und Solothurn verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Identität der Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.