In Langendorf SO brannte am Donnerstagabend der Dachstock eines 100 Meter langen Industriegebäudes vollständig aus. Die Liegenschaft war zum Abbruch bestimmt.

1/5 Im 100 Meter langen Industriegebäude in Langendorf brannte der Dachstock. Foto: BRK News

Darum gehts Brand in leerstehendem Industriegebäude in Langendorf SO. Dachstock brannte vollständig aus

Gebäude war zum Abbruch bestimmt und stand seit längerer Zeit leer

Einsatz von drei Feuerwehren, Kantonspolizei und Rettungswagen vor Ort

Gabriel Knupfer Redaktor News

Feuersbrunst in Langendorf SO: In einem leerstehenden Industriegebäude brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Die Flammen griffen in dem 100 Meter langen Gebäude rasch um sich, wie BRK News berichtet. Der Dachstock brannte vollständig aus.

Im Einsatz standen die Ortsfeuerwehr Langendorf, die Stützpunktfeuerwehr Solothurn sowie die Feuerwehr Biberist. Vor Ort waren zudem die Kantonspolizei Solothurn und ein Rettungswagen, der aber glücklicherweise nicht gebraucht wurde.

Gebäude sollte abgerissen werden

Der Einsatz wird bis tief in die Nacht andauern. Kurz vor 23 Uhr war die Feuerwehr noch damit beschäftigt, sämtliche Glutnester zu löschen. Verletzt wurde bis zu diesem Zeitpunkt niemand.

Die Liegenschaft war zum Abbruch bestimmt. Laut einem Leserreporter stand das Gebäude seit längerer Zeit leer. Über die Höhe des Sachschadens und zur Brandursache lässt sich aktuell noch nichts sagen.