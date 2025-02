In Deitingen hat sich am Montagabend eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Der mutmassliche Unfallverursacher dürfte alkoholisiert gewesen sein. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen.

Auf einen Blick Frontalkollision zwischen Mercedes und Audi in Deitingen, zwei Personen leicht verletzt

Mercedes-Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn, Alkoholtest positiv, Führerausweis abgenommen

19-jähriger Fahrer verursachte Unfall, beide Autos erlitten Totalschaden

Daniel Macher Redaktor News

Am Montagabend um zirka 18.35 Uhr kam es auf der Bahnhofstrasse in Deitingen zu einer Frontalkollision zwischen einem schwarzen Mercedes und einem schwarzen Audi. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen geriet der 19-jährige Mercedes-Lenker, in Richtung Luterbach fahrend, auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in den entgegenkommenden Audi.

Der Audi-Lenker und die Beifahrerin im Mercedes wurden leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Beide am Unfall beteiligten Autos erlitten Totalschaden und mussten abtransportiert werden. Für die Strassenreinigung standen Angehörige der Feuerwehr Deitingen im Einsatz.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen dürfte der Mercedes-Lenker das Auto in alkoholisiertem Zustand gelenkt haben. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein positives Resultat. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab.