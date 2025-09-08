DE
FR
Abonnieren

Brand in Lagerhalle in Luterbach SO
Polizei ermittelt Teenies als mutmassliche Brandstifter

Abklärungen zur Brandursache einer Lagerhalle in Luterbach SO Ende Mai durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben ergeben, dass eine Brandstiftung zum Schadenfeuer geführt hat. Verdächtigt werden drei Teenies.
Publiziert: vor 52 Minuten
Teilen
Anhören
Die mutmasslichen Brandstifter sind erst zwischen 15 und 17 Jahren alt.
Foto: Kantonspolizei Solothurn
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Am Samstagmorgen, 31. Mai 2025, wurde an der Aarestrasse in Luterbach SO eine Lagerhalle durch einen Brand stark beschädigt. Dank des raschen Löscheinsatzes mehrerer örtlichen Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurden niemand.

In der Zwischenzeit konnten die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeschlossen werden. Demnach ist das Schadenfeuer auf Brandstiftung zurückzuführen. Im Rahmen der eingeleiteten Untersuchung konnten durch die Polizei und Jugendanwaltschaft drei mutmassliche Brandstifter im Alter zwischen 15 und 17 Jahren ermittelt werden. Sie werden der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen