Abklärungen zur Brandursache einer Lagerhalle in Luterbach SO Ende Mai durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben ergeben, dass eine Brandstiftung zum Schadenfeuer geführt hat. Verdächtigt werden drei Teenies.

Die mutmasslichen Brandstifter sind erst zwischen 15 und 17 Jahren alt. Foto: Kantonspolizei Solothurn

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstagmorgen, 31. Mai 2025, wurde an der Aarestrasse in Luterbach SO eine Lagerhalle durch einen Brand stark beschädigt. Dank des raschen Löscheinsatzes mehrerer örtlichen Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurden niemand.

In der Zwischenzeit konnten die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeschlossen werden. Demnach ist das Schadenfeuer auf Brandstiftung zurückzuführen. Im Rahmen der eingeleiteten Untersuchung konnten durch die Polizei und Jugendanwaltschaft drei mutmassliche Brandstifter im Alter zwischen 15 und 17 Jahren ermittelt werden. Sie werden der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.