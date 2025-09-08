Die mutmasslichen Brandstifter sind erst zwischen 15 und 17 Jahren alt.
Foto: Kantonspolizei Solothurn
Natalie ZumkellerRedaktorin News
Am Samstagmorgen, 31. Mai 2025, wurde an der Aarestrasse in Luterbach SO eine Lagerhalle durch einen Brand stark beschädigt. Dank des raschen Löscheinsatzes mehrerer örtlichen Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden. Verletzt wurden niemand.
In der Zwischenzeit konnten die Abklärungen zur Brandursache durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn abgeschlossen werden. Demnach ist das Schadenfeuer auf Brandstiftung zurückzuführen. Im Rahmen der eingeleiteten Untersuchung konnten durch die Polizei und Jugendanwaltschaft drei mutmassliche Brandstifter im Alter zwischen 15 und 17 Jahren ermittelt werden. Sie werden der Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht.