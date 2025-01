Brand Ein Verletzter bei Dachstockbrand in Welschenrohr SO

Bei einem Dachstockbrand in Welschenrohr SO ist am Freitag ein Mann leicht verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei geht der Brandursache nach, wie sie am Samstag mitteilte.

Publiziert: vor 41 Minuten