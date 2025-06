Brand Brand in Solothurner Industriegebiet sorgt für viel Rauch

Ein Brand in einem Industriegebäude an der Muttenzstrasse in Solothurn hat am späten Sonntagabend für viel Rauch gesorgt. Der Kanton Solothurn alarmierte deshalb die Bevölkerung via Alertswiss-App des Bundes.

Publiziert: 07:10 Uhr