DE
FR
Abonnieren

Blick-Leser ist vor Ort
Video zeigt das Feuer in Bellach SO

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr ist es an der Langendorfstrasse in Bellach SO offenbar zu einem Brand gekommen.
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen