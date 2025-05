Nach dieser Aktion ist er seinen Führerschein los: Ein Bulgare bretterte am Freitag mit massiv erhöhter Geschwindigkeit durch das solothurnische Bellach. Die Polizei erwischte ihn mit einem Tempo von 157 km/h.

Bulgare (33) brettert mit 157 km/h durch Bellach SO

Hier fuhr der Autofahrer massiv zu schnell. Foto: Screenshot Google Maps

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Polizei Kanton Solothurn hat am Freitagabend in Bellach SO einen Autofahrer geblitzt, der ausserorts mit 157 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Der 33 Jahre alte Bulgare muss sich wegen eines Raserdelikts verantworten.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sind auf dem Strassenabschnitt maximal 80 km/h erlaubt. Nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz liege eine strafbare Geschwindigkeitsübertretung von 70 km/h vor, hiess es in der Mitteilung. Der Lenker musste seinen Führerausweis abgeben.