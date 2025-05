Beat Jans an 1.-Mai-Feier in Olten SO «Werden uns nicht niederdrücken lassen»

Bundesrat Beat Jans hat zu mehr Engagement, Achtsamkeit und Solidarität aufgerufen. In seiner Rede an der 1.-Mai-Feier in Olten SO sagte der SP-Politiker, es brauche Optimismus.

Publiziert: 17:06 Uhr