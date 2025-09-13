Bei der Autobahnausfahrt Solothurn-West in Fahrtrichtung Zürich ist am Freitagnachmittag ein Lastwagen bei einem Selbstunfall auf die Seite gekippt. Dabei wurde der Lastwagenchauffeur schwer verletzt.

Am Freitag kurz nach 15.30 Uhr, war ein 50-jähriger Lastwagenchauffeur auf der Autobahn A5 bei Biberist SO in Fahrtrichtung Zürich unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte er, die Autobahn bei der Ausfahrt Solothurn-West zu verlassen.

Im Bereich der starken Linkskurve des Spitalhof Tunnels verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über den Lastwagen. In der Folge kippte der Lastwagen auf die Seite und kollidierte mit der Tunnelwand, wo er schliesslich zum Stillstand kam. Der Lastwagenchauffeur wurde dabei schwer verletzt und durch Drittpersonen aus dem Fahrzeug geborgen.

Sperrung bis um Mitternacht

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Solothurn und dem Rettungsdienst Angehörige der Feuerwehr Grenchen, Mitarbeitende der Firma NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz), das Amt für Verkehr und Tiefbau und ein Abschleppunternehmen.

Der Spitalhof Tunnel respektive die entsprechende Autobahnausfahrt Solothurn-West musste für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungsarbeiten und Fahrbahnreinigung bis um zirka Mitternacht gesperrt werden.