Ein Häftling ist in der Nacht aus einer Oltener Haftanstalt entwischt. Er ist noch immer auf der Flucht.

Kurz zusammengefasst Häftling flieht aus Untersuchungsgefängnis Olten SO

Keine Hinweise auf Fluchthilfe, keine Verletzten gemeldet

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Einem Insassen des Untersuchungsgefängnisses Olten SO ist in der Nacht auf Mittwoch die Flucht gelungen. Die Fahndung nach dem Geflüchteten sei bis am Mittwochabend erfolglos verlaufen, teilte die Staatskanzlei Solothurn mit.

Der Hergang und die Umstände würden analysiert, hiess es in der Mitteilung. Hinweise auf Fluchthilfe gebe es bislang keine. Personen seien keine zu Schaden gekommen.

Gemäss der Mitteilung befand sich die geflüchtete Person wegen mutmasslichen Vermögensdelikten, namentlich Einbruchdiebstahls, in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zum Geflüchteten und zum Ausbruch machte das Amt für Justizvollzug auf Anfrage keine.