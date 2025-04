Auf einem Spielplatz in Starrkirch-Wil SO haben am Dienstagabend zwei Hunde einen Knaben und eine Jugendliche angegriffen und verletzt. Die beiden Hunde sind in der Zwischenzeit eingeschläfert worden.

Attacke in Starrkirch-Wil SO

Die Miniatur-Bullterrier sind dem Halter entwischt. (Symbolbild) Foto: Shutterstock

Am Dienstagabend wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass auf einem Spielplatz beim Schulhaus in Starrkirch-Wil SO ein Kind durch zwei Hunde angegriffen und verletzt worden sei. Beim Eintreffen der Polizei konnten ein Knabe (5) und eine Jugendliche (14) angetroffen werden, die beide Bisswunden aufwiesen.

Die zwei Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und anschliessend durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Der Besitzer der Hunde war ebenfalls vor Ort. Er konnte seine beiden Miniatur-Bullterrier, die sich aus noch zu klärenden Gründen vom Grundstück des Halters entfernen konnten, bereits vor dem Eintreffen der Polizei einfangen und sicher unterbringen.

Auf Verfügung des Oberamtes Olten-Gösgen SO sind die beiden Hunde in der Zwischenzeit in einer Tierarztpraxis eingeschläfert worden.