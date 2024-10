Solothurner Arbeitslosenquote steigt leicht auf 2,5 Prozent

Im Kanton Solothurn ist die Arbeitslosenquote im September leicht angestiegen. Die Quote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent und lag damit weiterhin im Schweizer Durchschnitt.

Die Arbeitslosenquote ist im Kanton Solothurn, wie in der ganzen Schweiz, um 0,1 Prozentpunkt auf 2,5 Prozent gestiegen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ende September waren im Kanton Solothurn 3711 Personen als arbeitslos registriert, das sind 88 Personen mehr als Ende August, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Anstieg sei auf die schwächelnde Konjunktur zurückzuführen.

In der Region Grenchen ist die Quote mit 3,5 Prozent am höchsten. Die wenigsten Arbeitslosen verzeichnete die Region Thierstein/Dorneck mit 2,0 Prozent.

Deutlich ist der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wie aus der Statistik zu den Stellensuchenden hervorgeht. Waren Ende September 2023 noch 4963 Personen auf Stellensuche, waren es im diesjährigen September 6173 Personen. Der Frauenanteil lag bei 44,5 Prozent, der Ausländeranteil bei 54,3 Prozent.