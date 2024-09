Am Samstagmorgen wurden in Oekingen und Umgebung mehrere Sachbeschädigungen gemeldet, darunter zerbrochene Fenster und beschädigte Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Kurz zusammengefasst Unbekannte warfen mobile Toilette in Bach in Oekingen

Weitere Sachbeschädigungen in den Gemeinden Oekingen, Kriegstetten und Derendingen

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken, Polizei sucht Zeugen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagmorgen konnte gegen 2.30 Uhr durch einen Passanten beobachtet werden, wie Unbekannte an der Kriegstettenstrasse in Oekingen eine mobile Baustellentoilette in einen Bach warfen. Im Verlauf vom Samstagvormittag gingen bei der Kantonspolizei Solothurn mehrere Meldungen über weitere Sachbeschädigungen aus den drei genannten Gemeinden ein. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

So wurde an der Grubenstrasse in Oekingen eine grössere Fensterfront eines Gebäudes beschädigt, weitere zerbrochene Fensterscheiben sind an der Oekingenstrasse in Kriegstetten gemeldet worden. Aus Derendingen gingen schliesslich mehrere Meldungen über kaputte Front- und Heckscheiben an diversen Fahrzeugen im Bereich der Roggenfeldstrasse ein. Es bestehen Hinweise, dass es sich mutmasslich um dieselben Täter handeln dürfte. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere Tausend Franken.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden, Telefon 032 627 81 17.