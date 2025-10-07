DE
Aliyah B.* (†17) in Bellach SO überfahren
Autofahrer (22) wegen Mordes angeklagt

Ein heute 22-jähriger Mann wurde des Mordes angeklagt. Er soll im April 2023 eine junge Frau überfahren haben. Die damals 17-jährige Aliyah B. starb noch vor Ort.
Mit Einverständnis der Familie veröffentlicht Blick die Todesanzeige für Aliyah B.
Janine Enderli

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat gegen einen heute 22-Jährigen eine Anklage wegen Mordes erhoben: Er hatte am 8. April 2023 in Bellach SO die junge Aliyah B.* (†17) überfahren. 

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann gemäss einer Medienmitteilung vom Dienstag vor, dass er die ihm unbekannte Frau vorsätzlich angefahren und getötet haben soll. 

Beschuldigter hat Tat gestanden

Der Beschuldigte sei geständig und befinde sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug, hält die Staatsanwaltschaft weiter fest. Wann die Verhandlung vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern stattfindet, steht noch nicht fest.

B. wurde mitten in der Nacht von dem Auto überrollt. Als die Polizei eintrifft, entdeckt sie nicht nur den Fahrzeuglenker. Unter dem Auto lag B., bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

