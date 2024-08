Gemeinde Böttstein verbietet Rollstuhlfahrern Teilnahme an Ü-70-Ausflug «Weil wir ihnen zu teuer sind, lassen sie uns sitzen!»

An den Seniorenausflug in Böttstein AG darf nur mit, wer selbstständig in den Reisecar einsteigen kann. Rollstuhlfahrer müssen entsprechend zu Hause bleiben. Denn die Gemeinde weigert sich, einen Car mit Hebebühne zu bestellen.