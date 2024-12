Zwei Autofahrer haben am Sonntagabend jeweils einen Selbstunfall gebaut. In beiden Fälle steht Sekundenschlaf im Verdacht.

1/2 Das bei Suhr verunfallte Auto wurde stark beschädigt. Foto: Legena Reto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zwei Autofahrer sind am Sonntagabend auf der A1 im Kanton Aargau von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass die beiden Männer am Steuer eingeschlafen sind, wie sie am Montag mitteilte.

Die beiden Lenker blieben unverletzt, an den Auto entstand aber erheblicher Sachschaden. Beide Männer mussten ihren Führerausweis abgeben.

Mit Peugeot gegen Mauer

Der erste Unfall ereignete sich um 18 Uhr bei Suhr in Fahrtrichtung Zürich. Ein 36-jähriger Lenker geriet auf der rechten Seite auf den Grünstreifen und kollidierte mit einem BMW nach rund 30 Metern mit einem Wildschutzzaun.

Eine Stunde später geriet bei Rothrist in Fahrtrichtung Bern ein 58-Jähriger mit seinem Auto auf den Pannenstreifen. Dort prallte er gegen eine Betonmauer.