Weil er wohl zu schnell unterwegs war, verlor ein Junglenker in der Nacht auf Samstag auf der Benkenstrasse die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kia kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und geriet auf die Böschung. Am Auto entstand Totalschaden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Kurz nach 0.30 Uhr fuhr ein Junglenker (23) von der Passhöhe kommend über die Benkenstrasse oberhalb von Küttigen AG talwärts. Wohl etwas zu schnell, verlor er in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die ansteigende Böschung.

Dadurch überschlug sich der Kia und kam auf der anderen Strassenseite wieder auf den Rädern zum Stillstand. Ein Autolenker fand den Unfallwagen verlassen vor und rief die Polizei. Als die Patrouille der Kantonspolizei an der Unfallstelle eintraf, kehrte der unter Schock stehende Lenker gerade zurück. Abgesehen von einer Schnittwunde schien er unverletzt zu sein. Eine Ambulanz brachte ihn zur Kontrolle ins Spital.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Abschleppdienst musste den Kia mit einem Kran bergen.